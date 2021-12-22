Патриарх Кирилл назвал грехом веру в то, что QR-код – "печать антихриста"

Патриарх Кирилл высказался по поводу вакцинации от коронавируса, ее противников и QR-кодов.

Глава Русской православной церкви назвал "неуместными и греховными рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы "печати антихриста". Грехом, по мнению Патриарха, является и сеяние паники. "Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, — а пресловутая "печать" является лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой будем твердо хранить себя в любви ко Христу", - заявил глава РПЦ в докладе на ежегодном собрании Московской епархии.

"Как вам известно, сам я вакцинировался ещё в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убежден, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии. Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей", - отметил Патриарх.

"При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации", - добавил предстоятель.