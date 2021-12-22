В Югре сломанный автобус с рабочими застрял на трассе в минус 37

На трассе Нижневартовск – Излучинск сломался пассажирский автобус, перевозивший вахтовиков. До столицы Самотлора они добрались с помощью сотрудников ДПС, сообщили Накануне.RU в УМВД по Югре.

Автобус, включив "аварийку", съезжал в кювет. Это заметили сотрудники ДПС. Как оказалось, из-за мороза (- 37 градусов) произошла поломка, и машина не может ехать дальше.

В салоне находились 20 рабочих, которые ехали из центра добычи нефти и газа в Нижневартовск. Полицейские договорились с водителями ехавших мимо двух микроавтобусов и двух легковых автомобилей, что те доставят работников в город. Автоинспекторы регулировали движение, пока водитель пытался устранить неполадку, а после проследили, чтобы автобус добрался до места ремонта.