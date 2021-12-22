22 Декабря 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Я не думаю, что в ближайшие годы мы сможем вернуться к однодневному голосованию, - Памфилова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что граждане однозначно поддерживают многодневное голосование, и с этой точки зрения речи об отказе от новой практики быть не может. Проблема только в нагрузках на избирательные комиссии.

"Если мы признаем, что голосование в течение нескольких дней входит в нашу жизнь надолго, значит, мы должны усовершенствовать ряд избирательных процедур. Лично я не думаю, что в ближайшие годы мы сможем вернуться к однодневному голосованию", - заявила председатель ЦИК России на VII Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

Она также высказалась по поводу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Здесь проблем с достоверностью Памфилова тоже не видит, но некоторых граждан еще только предстоит в этом убедить, считает глава ЦИК: "Технологически уже сейчас дистанционное электронное голосование можно было бы проводить в более широких масштабах. Однако, помимо обеспечения максимально высокого уровня безопасности и надежности, не менее важно шаг за шагом завоевывать доверие избирателей к этому новому виду голосования. Главная задача – не только обеспечить тщательный процесс наблюдения со стороны гражданского общества за каждой опцией и процедурами электронного голосования, но и научиться объяснять гражданам, в чем заключается суть этого контроля. Чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов проведенного посредством ДЭГ голосования. Вот почему интенсивно работая в этом направлении, мы не торопимся".

Теги: элла памфилова, многодневное голосование, дэг



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