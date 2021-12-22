22 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
хоккейная коробка, РМК, Трактор, (2021) | Фото: РМК

Актеры сериала "Молодежка" открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске

Русская медная компания оборудовала новый хоккейный корт во дворе челябинской гимназии №76. Это восьмая площадка, созданная РМК совместно с ХК "Трактор" для бесплатных хоккейных тренировок на Южном Урале: пять коробок заработали в прошлом сезоне, в этом году запущено ещё три объекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В торжественном открытии нового корта приняли участие представитель дирекции Обособленного подразделения АО "РМК" в Челябинске Игорь Лопаткин, генеральный директор "Трактора" Иван Савин, ветеран "Трактора" Николай Макаров, глава Ленинского района Александр Орёл и директор МОУ СОШ №76 Людмила Алферова. Кроме того, после торжественного открытия на лёд вышли хоккеисты "Трактора" Никита Тертышный и Александр Подкорытов, к ним присоединились актёры сериала "Молодёжка" Иван Жвакин, Влад Канопка и Иван Мурин. Звёздная команда вместе с тренером "чёрно-белых" Олегом Приданниковым провела открытую тренировку для всех желающих.

хоккейная коробка, РМК, Трактор,(2021)|Фото: РМК

"Русская медная компания полностью берёт на себя содержание объекта: заливку и поддержание льда, освещение, обслуживание оборудования. Здесь установлена современная система освещения, хоккейные борта, которые выдерживают серьёзную силовую нагрузку. Важно, что доступ для занятий на этом корте, как и на всех, открытых ранее, есть у каждого желающего", - отметил представитель дирекции обособленного подразделения РМК в Челябинске Игорь Лопаткин.

Площадка построена на асфальтированном фундаменте. В основе – современная конструкция из ударопрочного пластикового материала, по бокам оборудованы борта со скамейками запасных. Также предусмотрена современная система освещения, благодаря которой корт можно использовать в любое время суток.

"Мы помним и знаем, что много мастеров и легенд мирового уровня начинали свою хоккейную карьеру именно с таких кортов на открытом воздухе. Стоит отметить, что много мастеров вышло именно из Ленинского района, где размещается новая площадка. У наших ребят есть уникальная возможность начать здесь свой путь к вершинам хоккейного Олимпа", - подчеркнул генеральный директор хоккейного клуба "Трактор" Иван Савин.

хоккейная коробка, РМК, Трактор,(2021)|Фото: РМК

Совместный проект РМК и ХК "Трактор" стартовал в 2020 году, тогда же четыре площадки открыли в Челябинске и одну – в Коркино. В 2021 году построено три новых корта: у Челябинского государственного университета, рядом со школой №76 и в микрорайоне "Вишнёвая горка".

Теги: РМК, Молодежка, Трактор, хоккейная коробка,



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