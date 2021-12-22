США назвали политику импортозамещения, проводимую в России, нарушением норм ВТО

США выразили недовольство политикой России по импортозамещению. Торгпред Штатов во Всемирной торговой организации Кэтрин Тай обвинила Россию в отхождении от норм ВТО и протекционистской деятельности. В заявлении Тай даже перечислены практики, которые не нравятся США:

- Россия практикует преференции для товаров и услуг собственного производства;

- В сельскохозяйственном секторе Россия сохраняет ограничения на импорт, не связанные с наукой, и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных мощностей;

- Россия реализует программу импортозамещения в IT-секторе;

- Россия расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает ограничения на торговлю.

Примечательно, что нарушения норм ВТО в санкциях, введенных в отношении России, в США не видят.