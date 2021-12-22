22 Декабря 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Иск прокуратуры к экс-главе свердловского МЧС рассмотрят в феврале

Суд назначил дату рассмотрения иска прокуратуры к бывшему главе ГУ МЧС по Свердловской области Андрею Заленскому.

Напомним, этой осенью прокурор обратился с иском о сносе коттеджа, в котором живет Заленский. Речь идет о доме на улице Новоселов: местные жители посчитали, что при реконструкции данного дома были допущены нарушения, и обратились в прокуратуру.

В надзорном ведомстве провели свою проверку. Было установлено, что владельцем частично занят участок в нарушение Земельного кодекса, а сам коттедж возведен в границах охранных зон.

Как сообщается в электронной картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга, на этой неделе было назначено первое заседание для рассмотрения иска по существу. Оно состоится 17 февраля следующего года.

начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрей Заленский(2016)|Фото: Накануне.RU

Напомним, сам Андрей Заленский заявлял Накануне.RU, что ничего не знает о поданном против него иске. Он обвинил в сложившейся ситуации соседей.

"Это мои соседи-шизофреники. Они платят всем деньги, а сами ничем не занимаются. Только водку пьют и порочат меня, ветерана боевых действий", - отмечал генерал.

Ранее Заленский подавал иск в Октябрьский суд на своих соседей в поселке Малый Исток. По его мнению, семья Юрьевых занимает часть его территории.

Теги: Заленский, иск, прокуратура, суд



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Ранее 05.07.2021 09:10 Мск Соседи экс-главы свердловского МЧС жалуются, что он их "выживает"


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