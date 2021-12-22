22 Декабря 2021
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Происшествия Москва
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

У избитого в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева диагностировали гематому головного мозга

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении двоих мужчин, подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Сейчас оба они задержаны.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести).

Сам Соловьев сейчас находится в больнице, врачи изначально оценили его состояние как средней тяжести, но позже в ходе дополнительных исследований у спортсмена подтвердилась сильная травма головы, обнаружилась гематома мозга, пока врачи следят за ее состоянием. Поздно вечером накануне Соловьеву провели еще одно КТ головного мозга.

Девушка спортсмена, двукратная чемпионка Европы по керлингу Алена Сидорова рассказала Telegram-каналу Олимпийского комитета России, что к Соловьеву ее не пустили, но он сам вышел на связь, когда почувствовал себя получше. По прогнозам медиков, он пробудет в больнице минимум десять дней. Она добавила, что в больнице фигуриста уже допросили, ее попросили ответить на вопросы следователей дома.

"Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире.

Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас. Да, история уже получила большой резонанс. Но я считаю, что мы поступили правильно, не став замалчивать ее и написав заявление. Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно", - заявила девушка.

Напомним, Соловьев и Сидорова отдыхали в караоке-баре, когда они вышли из заведения к девушке начали приставать несколько других мужчин, которые тоже были посетителями бара. Спортсмен вступился за девушку, тогда на него напали.

Сидорова поблагодарила Татьяну Навку, которая поддержала Соловьева в сложившейся ситуации. "Дима должен кататься в ее шоу в Петербурге. Когда Татьяна узнала, сразу же приняла активное участие в этой ситуации, за что мы ей очень благодарны. А Дима, как настоящий спортсмен, первым делом начал спрашивать, когда ему можно будет вернуться на лед", - рассказала Сидорова.

Теги: дмитрий соловьев, уголовное дело, нападение, избиение, полиция



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