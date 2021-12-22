22 Декабря 2021
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Политика
iPhone 13 Apple Айфон (2021) | Фото: Apple

США задумали ограничить импорт смартфонов в РФ из-за ситуации на Украине

США рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника администрации президента Джо Байдена.

Ограничительные меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц, отметил источник. Они будут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена рассматривает в случае "вторжения" России на Украину.

Напомним, американские СМИ выяснили, что именно подразумевает президент Джо Байден под "очень жесткими санкциями, которых еще не видел мир".

Эксперты, опрошенные CNN, полагают, что максимально болезненными будут энергетические санкции.

В администрации Байдена считают, что санкции также должны коснуться суверенного долга России. Кроме того, рассматриваются варианты персональных санкций в отношении людей из ближайшего окружения Владимира Путина, а также отключение банков от системы SWIFT.

Ранее CNN сообщало, что Байден дал администрации "окно в четыре недели" для предотвращения якобы планируемого "вторжения РФ на Украину".

По словам источника телеканала, разрабатываемые Вашингтоном санкции смогут нанести "значительные издержки экономике РФ", пишет Regnum.

Теги: сша, импорт смартфонов, россия



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