Власти готовы платить только за часть вывозных рейсов из Турции и Танзании

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

Власти готовы платить только за часть вывозных рейсов из Турции и Танзании

Министерство транспорта России объяснил причину, по которой кабмин России резко снизил объем компенсаций авиаперевозчикам за вывоз туристов весной и летом текущего года из закрытых тогда Турции и Танзании.

Объем господдержки в распоряжении правительства был снижен с 350 млн руб. до 100 млн руб. Сумма в 350 млн руб. была рассчитана из оценки затрат на вывоз около 36 тыс. пассажиров по реализованным авиакомпаниями билетам. Затем авиакомпании передали Росавиации информацию о том, что основную часть российских граждан вывезли на чартерных рейсах на самолетах, арендуемых туроператорами при формировании туристского продукта.

Поэтому, как считают в Минтрансе, к декабрю значительная часть авиакомпаний уже смогла компенсировать свои расходы. В результате этого Росавиация выступила с предложением сократить объем субсидий под реальный оставшийся некомпенсированный объем затрат, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, из Танзании выполнено 12 рейсов, с помощью которых возвращены 4,1 тыс. россиян. Из Турции в Россию перевезли около 8 тыс. человек.

Теги: Турция, Танзания, вывозные рейсы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.04.2021 03:04 Мск Российские авиакомпании закончили вывозить туристов из Турции и Танзании
Ранее 27.04.2021 13:44 Мск Голикова поручила разобраться с продажей авиабилетов в "закрытые" страны
Ранее 26.04.2021 16:42 Мск Голикова попросила операторов пока не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9133

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети