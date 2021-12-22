Власти готовы платить только за часть вывозных рейсов из Турции и Танзании

Министерство транспорта России объяснил причину, по которой кабмин России резко снизил объем компенсаций авиаперевозчикам за вывоз туристов весной и летом текущего года из закрытых тогда Турции и Танзании.

Объем господдержки в распоряжении правительства был снижен с 350 млн руб. до 100 млн руб. Сумма в 350 млн руб. была рассчитана из оценки затрат на вывоз около 36 тыс. пассажиров по реализованным авиакомпаниями билетам. Затем авиакомпании передали Росавиации информацию о том, что основную часть российских граждан вывезли на чартерных рейсах на самолетах, арендуемых туроператорами при формировании туристского продукта.

Поэтому, как считают в Минтрансе, к декабрю значительная часть авиакомпаний уже смогла компенсировать свои расходы. В результате этого Росавиация выступила с предложением сократить объем субсидий под реальный оставшийся некомпенсированный объем затрат, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, из Танзании выполнено 12 рейсов, с помощью которых возвращены 4,1 тыс. россиян. Из Турции в Россию перевезли около 8 тыс. человек.