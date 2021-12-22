Названа стоимость реконструкция терминала F "Шереметьево"

Международный аэропорт "Шереметьево" в Москве реконструирует терминал F.

Стоимость работ оценивается в 7,77 млрд руб. Такова максимальная сумма тендера. Согласно документам, пропускная способность самого старого терминала воздушной гавани после реконструкции увеличится более чем на 50%, до 12,6 млн пассажиров в год.

В терминале появятся зоны для внутренних вылетов, способные обслужить до 6 млн пассажиров в год и зоны для авиарейсов в страны Евразийского экономического союза мощностью 1,6 млн человек в год.

Реконструкция должна начаться до конца 2021 года, пишут "Ведомости".

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции инфраструктуры летного поля (рулежные дорожки, стоянки для самолетов и т.д.) на западном перроне Шереметьево-1 (терминал B). Для того, чтобы аэропорт не выходил из эксплуатации на время строительства новых объектов и реконструкции старых, предусмотрено два этапа работ.