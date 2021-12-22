Обком ростовского КПРФ оштрафован за нарушение санитарных норм

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал областной комитет КПРФ на 50 тыс. руб. за нарушение эпидемиологических норм при организации партийного мероприятия.

Это произошло на третьем этапе региональной партконференции 31 октября. Партия разместила фотографии на сайте КПРФ и в соцсетях, после чего СМИ обратили внимание на то, что коммунисты находятся в зале без защитных масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Коммунисты настаивали, что обком обеспечил соблюдение всех санитарных норм: на входе в зал участникам измеряли температуру и выдавали маски, а в нескольких местах были установлены санитайзеры. Однако суд признал обком виновным и назначил штраф. В партии будут обжаловать данное решение, сообщает "Коммерсант".