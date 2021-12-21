22 Декабря 2021
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Рамзан Кадыров пригрозил Эрдогану "зеркальным ответом" на открытие в Турции парка Джохара Дудаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выступил с призывом к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану "перестать прикрывать террористов, совершивших преступления в России". По его мнению, "террористы настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин".

Недовольство Кадырова вызвало открытие в Корфезе парка имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ). Неделю назад это событие осудила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану:  определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной. А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия", - пишет Кадыров.

В качестве "ответного действия" он предложил "увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем".

Также глава Чечни обратился к российскому внешнеполитическому ведомству: "Нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры".

Это не первый раз, когда Кадыров конфликтует с турецкими властями. В октябре этого года турецкие СМИ сообщали о задержании нескольких иностранцев, в том числе россиян, по подозрению в подготовке покушения на других иностранных граждан, проживающих в Турции. По версии турецкой прессы, речь могла идти о диверсионной группе, охотящейся за чеченскими диссидентами. Российские власти и окружение Кадырова отрицали эту версию. Позже глава Чечни ездил в Турцию и заявлял, что не обнаружил в этой стране "шайтанов" из Чечни.  

Теги: рамзан кадыров, турция, реджеп эрдоган, чечня



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