В Челябинске больницу обязали выплатить полмиллиона рублей пациентке, получившей ожог во время операции

Челябинский областной суд взыскал с городской клинической больницы № 6 компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу пациентки, получившей ожог во время операции.

При проведении операции была допущена ошибка, в результате которой пациентка получила ожог третьей степени. После этого женщине пришлось долго лечиться, дважды перенести операции по пересадке кожи. В дальнейшем ей потребуется проведение пластической операции, чтобы устранить последствия ожога.

Из-за полученной травмы женщина длительное время не могла осуществлять самостоятельный уход за своими малолетними детьми.

Суд первой инстанции взыскал с больницы 150 тыс. рублей. Областной суд увеличил размер компенсации.

"Суд апелляционной инстанции, учитывая конкретные обстоятельства дела, степень нравственных и физических страданий истца, увеличил сумму компенсации до 500 тысяч рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.