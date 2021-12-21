Дому №7 на Финском переулке в Санкт-Петербурге грозит затопление из-за дождей и дырявой крыши

Соответствующую жалобу уже получила прокуратура Госжилинспекция, Жилищный комитет Петербурга и губернатор Александр Беглов.

Штукатурка на крыше дома за долгое время бездействия управляющей компании покрылась сплошными трещинами. Вода с легкостью проникает в квартиры. Жильцы боятся за свое имущество, которое может быть затоплено.

«На крыше многоквартирного дома наблюдается растрескивание штукатурного слоя, в связи с чем в квартиру могут проникать атмосферные осадки, и произойти залитие имущества», —отмечено в письме.

Граждане также недовольны состоянием ливневок и очистных сооружений. Их ужасное состояние может привести к размыву фундамента.

Причиной написания жалобы стал и мусор, который бросили прямо во дворе. Такая ситуация с отходами на крыше и в парадной дома.