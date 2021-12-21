21 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Дому №7 на Финском переулке в Санкт-Петербурге грозит затопление из-за дождей и дырявой крыши

Соответствующую жалобу уже получила прокуратура Госжилинспекция, Жилищный комитет Петербурга и губернатор Александр Беглов.

Штукатурка на крыше дома за долгое время бездействия управляющей компании покрылась сплошными трещинами. Вода с легкостью проникает в квартиры. Жильцы боятся за свое имущество, которое может быть затоплено.

«На крыше многоквартирного дома наблюдается растрескивание штукатурного слоя, в связи с чем в квартиру могут проникать атмосферные осадки, и произойти залитие имущества», —отмечено в письме.

Граждане также недовольны состоянием ливневок и очистных сооружений. Их ужасное состояние может привести к размыву фундамента.

Причиной написания жалобы стал и мусор, который бросили прямо во дворе. Такая ситуация с отходами на крыше и в парадной дома.

Теги: алексмандр беглов, жалоба, госжилинспекция, жалоба



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