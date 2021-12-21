В Челябинской области из-за снегопада закрыли аэропорт, а на трассе М-5 образовались пробки

На трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада образовали пробки. Водители сообщают, что машины стоят на участках около Миасса и Сима, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев, пробка около Миасса образовалась из-за ДТП.

Накануне в министерстве дорожного хозяйства и транспорта предупредили о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью и днём 21 декабря в отдельных районах области ожидается снег и метели, на дорогах гололедица.

В региональном управлении ГИБДД сегодня рекомендовали водителям по возможности воздержитесь от дальних поездок.

Из-за снегопада сегодня закрыт Челябинский аэропорт. Ведутся работы по расчистке взлетно-посадочной полосы. Планировалось, что воздушная гавань возобновит работу в 13.10, но этого не произошло. В связи с этим задерживается вылет и прилет нескольких авиарейсов. Так, вылет в Москву, который был запланирован на 12.45, перенесли на 20.45. Два рейса перенаправлены в Екатеринбург.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в Кольцово осуществили вынужденную посадку два воздушных судна авиакомпаний "Аэрофлот" и "ЮВТ Авиа" по маршрутам Москва-Челябинск и Красноярск-Челябинск.