В Перми противники QR-кодов обратились в Генпрокуратуру с жалобой на прокуратуру Прикамья

Невакцинированные пермяки, выступающие против QR-кодов, обратились в генпрокуратуру с жалобой на краевое надзорное ведомство. Текст жалобы опубликован в группе "Чайный уголок", передает корреспондент Накануне.RU.

Они требуют проверить указ губернатора Дмитрия Махонина "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Прокуратура Прикамья ранее вынесла определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.62 КоАП РФ в отношении губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также не нашла оснований для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности по ст. 136 УК РФ.

"Каких-либо нарушений законодательства РФ в выше указанном указе губернатора Махонина Д. Н. не выявлено", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Пермяки утверждают, что проверка была поверхностной, а ответ ведомства они называют "отпиской".

"Считаем данный ответ формальной отпиской, не отвечающих на большую часть вопросов, указанных в официальном обращении, а саму проверку поверхностной и необъективной", - обращаются они к генеральному прокурору России Игорю Краснову.