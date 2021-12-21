22 Декабря 2021
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Происшествия Пермский край
Игорь Краснов (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

В Перми противники QR-кодов обратились в Генпрокуратуру с жалобой на прокуратуру Прикамья

Невакцинированные пермяки, выступающие против QR-кодов, обратились в генпрокуратуру с жалобой на краевое надзорное ведомство. Текст жалобы опубликован в группе "Чайный уголок", передает корреспондент Накануне.RU.

Они требуют проверить указ губернатора Дмитрия Махонина "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Прокуратура Прикамья ранее вынесла определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.62 КоАП РФ в отношении губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также не нашла оснований для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности по ст. 136 УК РФ.

"Каких-либо нарушений законодательства РФ в выше указанном указе губернатора Махонина Д. Н. не выявлено", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Пермяки утверждают, что проверка была поверхностной, а ответ ведомства они называют "отпиской".

"Считаем данный ответ формальной отпиской, не отвечающих на большую часть вопросов, указанных в официальном обращении, а саму проверку поверхностной и необъективной", - обращаются они к генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Теги: QR-код, оперштаб, коронавирус, прокуратура, Игорь Краснов



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