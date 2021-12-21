За 11 лет Россия смогла импортозаместить только 20% фармсубстанций для лекарств

В Минпромторге России признают, что производство фармсубстанций – это вопрос государственной безопасности страны, но при этом госпрограмма за 11 лет смогла импортозаместить только 20% от потребностей, остальные 80% по-прежнему поставляются из-за рубежа. Об этом сегодня заявил глава министерства Денис Мантуров, выступая в Госдуме.

"Это очень чувствительная, важная тема, связанная с национальной безопасностью. Сегодня 80% субстанций закупается за рубежом. В основном – в Китае и Индии, они беспрепятственно обеспечивают поставки. Но мы не должны этим довольствоваться, должны заниматься собственной разработки", – заявил министр.

"В рамках госпрограммы мы поддерживали предприятия и проекты по этому направлению. Уже 20% обеспечиваются за счет российского производства. 11 лет назад отечественного производства здесь было 0%", – похвастался Мантуров.

При этом глава Минпромторга рассказал, что фармпроизводство выросло в этом году на 20%. Существенную долю в это внес выпуск вакцин от коронавируса. "На 12 площадках выпущено свыше 300 млн комплектов доз вакцины от коронавируса, мы с запасом закрываем возможность вакцинации всех граждан России", – привел в пример успешность фармы в этом году министр.

При этом остаются проблемы с медицинским кислородом. "Пока актуален вопрос с кислородом для больниц, потребность в котором выросла с начала пандемии в 15 раз. Идет медикализация кислорода с предприятий химической отрасли, ОПК, Роскосмоса, Росатома и т.д., также осуществляются поставки из-за границы. Сейчас ситуация стабилизировалась. В октябре на контроле по этому вопросу было более 50 субъектов, сейчас это число снизилось до семи. Правительство субсидирует закупку 177 кислородных станций для 51 региона, в пять из них концентраторы будут поставлены до конца года", – сообщил Мантуров.