21 Декабря 2021
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Армия и ВПК В России
пуск ракеты комплекса &quot;Авангард&quot; из позиционного района Домбаровский (2019) | Фото: youtube.com/Минобороны России

Доля современных вооружений в ядерных силах РФ превысила 89%, - Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах РФ превысила 89%, а доля современного вооружения в войсках - 71%.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард".

Кроме того, по словам Шойгу, в России создан первый авиаполк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

В апреле Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что к 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. По словам президента, увеличивается количество комплексов "Кинжал" и ракет "Калибр", в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены ракеты "Циркон". Идет работа над комплексами "Посейдон" и "Буревестник".

Теги: авангард, кинжал, владимир путин



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