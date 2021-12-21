В Тюмени проходит масштабная эвакуация: учащихся всех школ города отправляют домой

В Тюмени происходит экстренная эвакуация школ. Об этом сообщают тюменцы в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Домой отправлены учащиеся школ №: 94, 92, 93, 88, 70, 15, 16, 65, 48, 49, 83, 68, 26, 22, 25, 1. Число школ, в которых происходит эвакуация - продолжает увеличиваться. К школе №49 пригнали автобусы.

По словам очевидцев, тревога не учебная. Но причины они не знают.

Пока не комментируют ситуацию и специалисты экстренных службы, при этом сам факт эвакуации подтверждают в МЧС и Росгвардии по Тюменской области.

Отметим, что эвакуации прошли сегодня также в двух пермских школах. Домой отправили учащихся и педагогов школ №12 и 2 из-за угрозы взрыва. В пресс-службе краевого Минтербеза пояснили, что проверка завершена. Взрывных устройств в зданиях не обнаружено.

На прошлой неделе два дня подряд "минировали" школы Нефтеюганска. Тревога также оказалась ложной.