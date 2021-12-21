21 Декабря 2021
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Школа № 65 в Тюмени (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn / ЧС Тюмень

В Тюмени проходит масштабная эвакуация: учащихся всех школ города отправляют домой

В Тюмени происходит экстренная эвакуация школ. Об этом сообщают тюменцы в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Домой отправлены учащиеся школ №: 94, 92, 93, 88, 70, 15, 16, 65, 48, 49, 83, 68, 26, 22, 25, 1. Число школ, в которых происходит эвакуация - продолжает увеличиваться. К школе №49 пригнали автобусы.

Школа № 65 в Тюмени(2021)|Фото: vk.com/incident_tmn / ЧС Тюмень

По словам очевидцев, тревога не учебная. Но причины они не знают.

Школа № 65 в Тюмени(2021)|Фото: vk.com/incident_tmn / ЧС Тюмень

Пока не комментируют ситуацию и специалисты экстренных службы, при этом сам факт эвакуации подтверждают в МЧС и Росгвардии по Тюменской области.

Отметим, что эвакуации прошли сегодня также в двух пермских школах. Домой отправили учащихся и педагогов школ №12 и 2 из-за угрозы взрыва. В пресс-службе краевого Минтербеза пояснили, что проверка завершена. Взрывных устройств в зданиях не обнаружено.

На прошлой неделе два дня подряд "минировали" школы Нефтеюганска. Тревога также оказалась ложной.

Теги: лжеминирование, школа, проверка, эвакуация



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