На Южном Урале бывшего начальника отдела ГИБДД и инспектора будут судить за превышение полномочий

В Верхнем Уфалее будут судить бывших сотрудников отдела ГИБДД. В зависимости от степени участия они обвиняются в превышении должностных полномочий и подстрекательстве в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2021 года начальник отдела ГИБДД дал своему подчиненному незаконное указание не составлять материалы об административных правонарушениях на водителя, который перевозил древесину с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Инспектор ГИБДД не составил материалы об административных правонарушениях в отношении водителя, не отстранил его от управления транспортным средством и не доставил в отдел полиции.