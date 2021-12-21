21 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Николай Смирнягин (2021) | Фото: Накануне.RU

Депутат екатеринбургской думы Смирнягин ушел в отставку

На сегодняшнем заседании городской думы Екатеринбурга депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Николая Смирнягина, передает корреспондент Накануне.RU. Вопрос появился в повестке заседания после письменного заявления депутата о досрочном прекращении своих полномочий. Предполагается, что после этого он станет главой района Академический.

"Хотел сказать коллегам огромное спасибо за совместную работу в рамках депутатских групп, в рамках комиссии думы и отдельно отметить огромную поддержку, которую чувствовал все эти годы со стороны депутатов в целом и в отдельности, как к проекту Академический, так и к вновь созданному Академическому району. Очень рассчитываю, что эта поддержка сохранится. Коллеги, огромное спасибо за совместную работу", - сказал Смирнягин.

Депутат также исключен из состава двух комиссий думы: по городскому хозяйству, строительству и землепользованию и по бюджету и экономической политике.

Теги: Смирнягин, депутат, гордума, Академический



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