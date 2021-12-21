В Челябинской области птицефабрику привлекли к ответственности за куриный помет на полях

Россельхознадзор привлек к административной ответственности Нагайбакский птицеводческий комплекс за применение агрохимикатов без регистрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.

Проверка была проведена после жалоб жителей села Фершампенуаз. Они сообщили, что из убойного цеха и площадок по выращиванию бройлеров вывозятся отходы производства, которые загрязняют земли сельскохозяйственного назначения и реку Гумбейка.

Было установлено, что предприятие использует в качестве органического удобрения отходы производства – куриный помет.

Птицеводческий комплекс признан виновным по ст. 8.3 КоАП РФ (Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).