Орлов: Екатеринбургу не справиться без федеральных средств при строительстве школ

Екатеринбургу необходимо привлечь федеральные средства для увеличения количества школьных мест в городе. Об этом в ходе заседания гордумы заявил градоначальник Алексей Орлов, передает корреспондент Накануне.RU. Он также признал, что именно уральская столица страдает от недостатка школ и детских садов, по сравнению со всей Свердловской областью.

"Большое количество школ нуждается в капитальном ремонте, и сегодня правительство России на эту проблему смотрит не только со стороны строительства новых школ, но и реконструкции уже существующих. На эти цели предусмотрено достаточно большое количество финансовых средств. Меня включили, как вы знаете, в совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Я попросил включить меня в рабочую группу по образованию, потому что проблема школ в Екатеринбурге стоит очень остро. Сегодня есть реальные механизмы привлечения федеральных денег для решения этой проблемы, мы работаем с застройщиками только на принципах резервирования земельных участков под строительство школ и детских садов. Ни один проект планировки без этого в новых районах, в том числе и Железнодорожном районе, мы не утверждаем. Появляются реальные возможности привлечения средств федерального бюджета и понятно, что муниципальным бюджетом нам не потянуть решение этого вопроса. На эти цели предусмотрены очень серьезные деньги и теперь необходимо их правильно запросить и получить. Я думаю, что у нас это получится и 2022-ой год мы будем работать очень активно в этом направлении, учитывая эту возможность, которая мне сегодня предоставлена", - заявил Орлов.

Его внимание обратили на центр Железнодорожного района, где находится ЖК "Мельница", ЖК "Макаровский", ЖК "Николаевский" и другие жилищные комплексы, которые якобы не обеспечены достаточным количество школьных мест. Более того, ни одной школы при строительстве данных объектов заранее запроектировано не было.

Замглавы города Екатерина Сибирцева отметила, что для стабилизации ситуации в этом районе предусмотрены дополнительные места в двух школах в виде строительства дополнительных корпусов.



"Это школа №30 - там будет сдан новый корпус в 2022 году и школа №75, где проектируется дополнительный комплекс на существующем земельном участке. Участок 75-ой школы очень большой, и нормальный новый пристрой мы там построим. Уже в этом году мы сдали один пристрой, построенный по такой программе - это лицей №173. Второй - это у нас на подходе школа №167", - заявила Сибирцева.

Однако не все согласились с данным утверждением, отметив, что две небольшие пристройки не решат проблемы критичной нехваткой мест, а детям все равно придется долго добираться до учебных заведений.