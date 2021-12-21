Жителей Югры удивила стоимость бензина в "столице нефти"

Жители Ханты-Мансийска заявляют о подорожании топлива на заправках, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ханты-Мансийск – столица нефти. Фактчек цен уходящего года. В аккурат ко дням рождения Леонида Брежнева и Иосифа Сталина", - написал на своей странице "ВКонтакте" житель Югры Владимир Мирский.

Самым дешёвым является 92-й бензин – 49,44 руб./л. Следом идут 95-й (53,26 руб./л), ДТ (57,85 руб./л) и 100-й (59,8 руб./л).

По данным департамента экономического развития округа на 29 ноября (пока это самый свежий мониторинг цен на нефтепродукты), в Ханты-Мансийске средняя цена бензина АИ-92 – 48,13 руб./л, АИ-95 – 50,8 руб./л, ДТ – 57,25 руб./л. Впрочем, и эта цена – не предел. Например, в Берёзовском районе АИ-92, 95 и ДТ стоят, соответственно, 54,53 руб./л, 55,5 руб./л, 58,50 руб./л. В Нефтеюганске АИ-92, 95, 98 и "дизель" продают по 53 руб./л, 54,72 руб./л, 59,9 руб./л, 60,95 руб./л. В городском поселении Андра (Октябрьский район) АИ-92 можно купить по 58 руб./л, АИ-95 – по 60, а ДТ – и вовсе по 63 руб./л.

По данным Росстата за неделю с 29 ноября по 5 декабря, в среднем, бензин в Ханты-Мансийске стоит 51,53 руб./л (в том числе АИ-92 – 48,27 руб./л, АИ-95 – 50,92 руб./л, АИ-98 – 59,63 руб./л, ДТ – 57,76 руб./л). 6-12 декабря этот показатель составляет 51,61 руб./л (в том числе АИ-92 - 48,34, АИ-95 – 51,02 руб./л, АИ-98 – 59,72 руб./л, ДТ – 58,42 руб./л).