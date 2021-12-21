Жителей Югры удивила стоимость бензина в "столице нефти"

21 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Заправка, Лукойл, Ханты-Мансийск (2021) | Фото: vk.com/mirskiy45

Жителей Югры удивила стоимость бензина в "столице нефти"

Жители Ханты-Мансийска заявляют о подорожании топлива на заправках, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ханты-Мансийск – столица нефти. Фактчек цен уходящего года. В аккурат ко дням рождения Леонида Брежнева и Иосифа Сталина", - написал на своей странице "ВКонтакте" житель Югры Владимир Мирский.

Самым дешёвым является 92-й бензин – 49,44 руб./л. Следом идут 95-й (53,26 руб./л), ДТ (57,85 руб./л) и 100-й (59,8 руб./л).

По данным департамента экономического развития округа на 29 ноября (пока это самый свежий мониторинг цен на нефтепродукты), в Ханты-Мансийске средняя цена бензина АИ-92 – 48,13 руб./л, АИ-95 – 50,8 руб./л, ДТ – 57,25 руб./л. Впрочем, и эта цена – не предел. Например, в Берёзовском районе АИ-92, 95 и ДТ стоят, соответственно, 54,53 руб./л, 55,5 руб./л, 58,50 руб./л. В Нефтеюганске АИ-92, 95, 98 и "дизель" продают по 53 руб./л, 54,72 руб./л, 59,9 руб./л, 60,95 руб./л. В городском поселении Андра (Октябрьский район) АИ-92 можно купить по 58 руб./л, АИ-95 – по 60, а ДТ – и вовсе по 63 руб./л.

По данным Росстата за неделю с 29 ноября по 5 декабря, в среднем, бензин в Ханты-Мансийске стоит 51,53 руб./л (в том числе АИ-92 – 48,27 руб./л, АИ-95 – 50,92 руб./л, АИ-98 – 59,63 руб./л, ДТ – 57,76 руб./л). 6-12 декабря этот показатель составляет 51,61 руб./л (в том числе АИ-92 - 48,34, АИ-95 – 51,02 руб./л, АИ-98 – 59,72 руб./л, ДТ – 58,42 руб./л).

Заправка, Лукойл, Ханты-Мансийск(2021)|Фото: vk.com/mirskiy45

Теги: Бензин, газ, Лукойл, Владимир Мирский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9008

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети