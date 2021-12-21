21 Декабря 2021
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В трех российских аэропортах резко вырастут тарифы на обслуживание пассажиров

В 2022 году тарифы на обслуживание пассажиров на внутрироссийских рейсах в аэропорту Оренбурга вырастут в 1,5 раза, и составят 185,42 руб. за одного человека.

Новая стоимость обслуживания содержится в новых проектах приказов Федеральной антимонопольной службы.

В Кемерово в следующем году тарифы возрастут в 5,5 раз, до 783 руб. В Новом Уренгое аналогичный тариф составит 1089 руб. за пассажира, что больше нынешнего уровня в четыре раза. Увеличение тарифов в этой воздушной гавани ожидается в 2027 году.

ФАС также предлагает увеличить аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов в этих трех городах. Так, в 2022 году предельный максимальный сбор за взлет-посадку в Оренбурге увеличится с 387,5 до 531,92 руб. за тонну максимальной взлетной массы (+37%), в Кемерово — с 515 до 795 руб. (+ 54%). В Новом Уренгое к 2027 году этот сбор вырастет в 2,9 раза, и составит 4125 руб. вместо 1398,57 руб., сообщает РБК.

Ранее стало известно, что федеральная антимонопольная служба России будет регулировать тарифы для всех крупных топливозаправочных компаний (ТЗК), работающих в аэропортах. В список монопольных компаний, тарифы которых регулирует ФАС, дополнительно внесены шесть ТЗК из регионов, одна ТЗК из Московской области. Также в список включенные девять главных операторов аэропортов, пассажиропоток в которых составляет не менее 250 тыс. в год.

Теги: аэропорты, авиация



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