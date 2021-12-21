21 Декабря 2021
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Политика Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, сосульки в Санкт-Петербурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Беглов назначил виноватых в плохой уборке снега

Проблемы с уборкой снега в Петербурге привели к открытию 111 дел, общая сумма штрафов составила 21 млн рублей, в списке оштрафованных – управляющие компании, частные предприятия, занимающие помещения, ТСЖ и районные ЖКС.

По мнению многих интересующихся петербургской политикой, это стало своего рода «ответом» Смольного на многочисленные жалобы по поводу ужасного состояния города, а точнее – перебрасыванием ответственности с губернатора Александра Беглова, которого жители называют плохим управленцем, неспособным сделать Петербург чистым и аккуратным хотя бы к новогодним праздникам.

Комитет по благоустройству полагает, что основная масса жалоб на снежные кучи, наледь на крышах и тротуарах или заблокированные кучами снега на парковке автомобили должна идти по адресу районных жилкомсервисов и управляющих компаний, ответственных за чистоту внутриквартальных территорий, дворов и крыш. При том, что Комблаг отвечает за состояние дорожной сети общего пользования, куда входят и тротуары, а его подрядчиков – в том числе и ГУДП «Центр» не раз уличали в сбрасывании грязного снега на газоны, чего нельзя делать, согласно правилам. Но это дорожное предприятие не попало в список оштрафованных.

Закупка техники для уборки тоже в ведомстве правительства города, и ее ощутимо не хватает. Эксперты подсчитали, что для поддержки чистоты на петербургских улицах зимой нужно 3500 снегоуборочных машин, но Смольный располагает только 1700 единицами, и не выводит одновременно больше тысячи даже по официальным данным.

Ранее глава Смольного высказывался, что «разделяет недовольство петербуржцев» кучами снега, также на телеканале «Россия-1» мелькнул сюжет, где губернатор будто бы распекает руководителя одного из городских ЖКС за некачественную уборку. Но зрители заметили, что губернатор «разговаривал» по молчащему телефону, и высмеяли плохой спектакль.

Теги: александр беглов, уборка снега, смольный, наледь, снежные кучи



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