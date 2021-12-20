21 Декабря 2021
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Происшествия Москва
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Артист Большого театра, погибший при падении декорации, был пьян

Погибший при падении декорации артист Большого театра был нетрезв, сообщил РИА Новости адвокат его матери Андрей Алёшкин.

"Госинспекция по труду Москвы установила, что случай произошёл на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Но никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего", - сказал Алёшкин.

Он уточнил, что такая степень опьянения характеризуется "нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой" и другими признаками. У защиты остаются вопросы к комиссии. В частности, погибший Евгений Кулеш не выходил из театра. Остаётся загадкой, "как ему и где удалось напиться до такого состояния".

Адвокат планирует обжаловать выводы через суд после получения официального акта. В самом театре слова юриста комментировать отказались.

Теги: Евгений Кулеш, ГАБТ, Садко



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