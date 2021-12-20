В Челябинске экс-сотрудница банка получила срок в колонии за хищение 4 млн рублей у вкладчиков

В Челябинске бывшая сотрудница банка осуждена к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима за хищение денежных средств вкладчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С мая 2019 года по май 2020 года старший операционист-кассир коммерческого банка похитила деньги с банковских счетов вкладчиков. Она подделывала их подписи и открывала новые банковские счета, куда перечисляла деньги. В дальнейшем деньги она похитила.

В результате семи вкладчикам причинен ущерб в размере около 4 млн рублей.