20 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске экс-сотрудница банка получила срок в колонии за хищение 4 млн рублей у вкладчиков

В Челябинске бывшая сотрудница банка осуждена к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима за хищение денежных средств вкладчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С мая 2019 года по май 2020 года старший операционист-кассир коммерческого банка похитила деньги с банковских счетов вкладчиков. Она подделывала их подписи и открывала новые банковские счета, куда перечисляла деньги. В дальнейшем деньги она похитила.

В результате семи вкладчикам причинен ущерб в размере около 4 млн рублей.

Теги: чуд, банк, вкладчики, мошенничество,



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