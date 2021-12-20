Стратегия развития Югры-2050: зеленая экономика, туризм и комфортная жизнь

В Югре прошли общественные обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития ХМАО до 2050 года, в которых приняли участие жители округа, эксперты, чиновники и представители бизнеса. Вместе они попытались увидеть, как под влиянием изменчивых внешних факторов и в социально-экономических условиях сегодняшнего дня можно добиться наибольшей эффективности использования имеющихся ресурсов для всех и комфортных условий для каждого. Были намечены основные черты, куда будет двигаться регион в будущем: это туристический потенциал, экологически осознанное отношение к окружающей среде, усиление контроля в сфере ЖКХ и строительства, а также предложения по благоустройству и создание комфортной городской среды, поддержание устойчивой динамики рождаемости, передает корреспондент Накануне.RU.

Югорчане принимали активное участие в обсуждениях, более 9 тыс. инициатив было отправлено на портал проекта "Открытый регион - Югра". В обновляемой Стратегии-2050 все замечания постараются учесть, заявили организаторы. Эксперты и кураторы работы над документом отмечают, что в откорректированном документе инициативы жителей получат реальное воплощение, тем более, что командная ответственность за ее реализацию ранее была зафиксирована в общественном договоре.

Строить планы на 30 лет вперед с промежуточным этапом в 2036 году сегодня невозможно без участия бизнеса, так что не только экспертные сообщества и чиновники, но и представители предприятий участвовали в обсуждении стратегии. Как заметил депутат думы Югры Сергей Великий, именно от "самочувствия бизнеса" во многом зависит экономический и инвестиционный климат в округе, общественных организаций.

"Как заметила губернатор, ключевым элементом стратегии является человекоориентированность и обеспечение высокого качества жизни в Югре, то есть интересы жителей округа находятся в приоритете", – отметил депутат думы Югры Сергей Великий.

Главный акцент в стратегии развития сегодня - это улучшение условий для жизни людей, отмечает заместитель председателя Думы Сургута Александр Олейников, главное здесь - человеческий потенциал в целом, но в частностях проект нуждается в конкретике.

"Проведена колоссальная работа, предлагается много новшеств, задачи амбициозные, некоторые даже мирового масштаба. И Югра вполне этого достойна. Но, судя по вопросам и предложениям из соседних территорий, в документе не хватает конкретики. Каждый муниципалитет хотел бы увидеть себя через конкретные проекты и объекты на их территории. Разработчики обещали учесть все предложения", – прокомментировал заместитель председателя Думы Сургута Александр Олейников.

Среди конкретных целей развития здравоохранения к 2050 году:

увеличение абсолютных показателей занятого экономической деятельностью населения к 2050 г. до 1 169,6 тыс. чел., плановый показатель занятости 2036 г. – 1 029,7 тыс. чел.;

плановые показатели создания рабочих мест за счет крупных инвестиционных проектов к 2050 г. – 25,5 тыс. человек в год;

снижение смертности населения трудоспособного возраста до 300 случаев на 100 тыс. человек;

в сфере туризма будут достигнуты ключевые показатели в 1,7 млн туристов в 2036 году и 6,6 млн в 2050 году, объем платных туристских услуг в 2036 году должен быть 5,3 млрд руб., а в 2050 году - 20,3 млрд руб.;

в ходе реализации Стратегии появятся автомобильные дороги, будет обновлен парк городского транспорта на 90% к 2050 году;

в сфере ЖКХ документ предусматривает достижение индекса качества городской среды в 2050 году - 224, а доля аварийного жилья к тому времени снизится до 1%.

Инициатором амбициозного проекта по планированию выступила губернатор региона Наталья Комарова, по ее мнению, стратегический документ, который будет принят по итогу, должен содержать решения, которые позволят достигать национальных целей развития России.

В Стратегии указано, что у Югры есть несколько вызовов, которые имеют значимое влияние на экономику страны и региона, в том числе это трансуглеродное регулирование и курс на "зеленую экономику" возобновляемые ресурсы. Предлагается использование действующей инфраструктуры нефтегазовых месторождений для разработки новых технологий, например, для выработки "голубой энергии".

И это абсолютно верное решение - задуматься сегодня о том, что будет с регионом завтра в контексте и "зеленого перехода" в энергетике, об этом говорит Накануне.RU директор Фонда энергетической безопасности Сергей Пикин. Естественно, изменения начнутся не сейчас, но нужно быть готовыми к понижению значения добычи нефти для региона и для этого "подстелить соломку" нужно уже сейчас, развивая другие сферы драйверы развития.

"И спрос на нефть будет падать, и экологические требования повышаться, нужно быть к этому готовым. Направления в стратегии верные - от туризма до развития научного, трудового потенциала, - говорит Сергей Пикин. - Чем с точки зрения базового продукта может Югра выступать сейчас с уходом на безуглеродность? Будут необходимы хранилища CO2, в качестве которых могут использоваться скважины, которые перестали использовать для добычи. Нужно искать новые направления, развиваться, не только нефтью единой жить, что называется".

Но уходить от нефти региону все равно не придется, успокаивает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в беседе с Накануне.RU эксперт высказался за то, что нужно развивать самые разные направления, но нефть все равно останется экономической базой. "Очевидно, что нужно развивать переработку, хотя понятно, что все равно нефть будет ключевой, и ничего мы тут не сделаем, но для устойчивости экономики лучше, чтобы отрасль была не одна. Мы не превратим Югру в не нефтяной регион, мы просто сможем сделать ее не только нефтяным", - сказал эксперт.

В Стратегии разработали сценарии развития по разным направлениям:

"Созидательная инерция" - то есть сохранение современного статус-кво и повышение эффективности уже действующего производства;

- то есть сохранение современного статус-кво и повышение эффективности уже действующего производства; "Ресурсная диверсификация" - то есть диверсификация промышленности в пользу новых полезных ископаемых;

- то есть диверсификация промышленности в пользу новых полезных ископаемых; "Креативное" направление предусматривает развитие высшего и профессионального образования, притяжение талантов;

направление предусматривает развитие высшего и профессионального образования, притяжение талантов; "Гибридное" - это сочетание различных разноплановых инициатив.

Главная стратегическая цель - обеспечить развитие ключевых положений целевой модели, где "Человеческий капитал", "Умная экономика" и "Здоровая экология" будут дополнены "Качеством жизни", "Креативной экономикой" и "Здоровьесбережением".