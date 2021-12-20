20 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
губернатор Алексей Текслер, заседание совета по вопросам экологии, (2021) | Фото: РМК

РМК присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области

Южноуральские предприятия Русской медной компании присоединились к Региональному экологическому стандарту Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Кыштымский медеэлектролитный завод, Михеевский ГОК и обогатительная фабрика "Инвест Развитие", завод "Карабашмедь", Томинский ГОК, компания "Промрекультивация" и Александринская горно-рудная компания стали обладателями специального электронно-цифрового знака экостандарта – южноуральского "зелёного сертификата".

О присоединении предприятий Группы РМК к региональному экологическому стандарту стало известно в ходе заседания Координационного совета по вопросам экологии под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

"Мы предложили нашим промышленным предприятиям присоединиться к экологическому стандарту Челябинской области, и сегодня уже 16 крупнейших предприятий добровольно это сделали. Разрабатываются планы, формируются чек-листы и осуществляется работа, связанная с мониторингом тех планов и задач, которые предприятия должны выполнять – эта практическая работа реализуется. Думаю, количество предприятий, которые подключатся к экостандарту, будет расти. Такая партнерская работа приведет к реализации задач, которые поставил президент", - отметил Алексей Текслер.

губернатор Алексей Текслер, заседание совета по вопросам экологии,(2021)|Фото: РМК

Региональный экологический стандарт Челябинской области утверждён в декабре 2020 года и реализуется по инициативе главы региона. Это свод норм, правил и рекомендаций для организаций, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду, а также открытая площадка для обсуждения и консолидации мнений по комплексу экологических вопросов региона. Стандартом предусмотрено добровольное соблюдение дополнительных требований в области экологической безопасности. Предприятия, получающие «зелёный сертификат» Челябинской области, берут на себя расширенные экологические обязательства. На предприятиях Группы РМК, присоединившихся к экостандарту, будет реализован дополнительный комплексный план природоохранных мероприятий. Он будет сформирован исходя из особенностей территорий присутствия и специфики производственной деятельности.

"Русская медная компания уделяет внимание природоохранным проектам и инициативам, поэтому присоединение к экологическому стандарту Челябинской области стало логичным продолжением нашей деятельности. Ряд мер и правил, включённых в экостандарт, много лет является ключевым направлением деятельности РМК. Это, в том числе, ликвидация накопленного экологического вреда, озеленение территорий, внедрение практик экологического менеджмента", - подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

В среднем ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды составляют 1,5 млрд рублей. Всего с 2012 года компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 млрд рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия. Кроме того, в 2021-м году стартовал самый масштабный в России частный проект ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в городе Карабаше. Общие инвестиции РМК в его реализацию оцениваются в 2 млрд рублей.

Теги: РМК, экология, экологический стандарт,



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