Андрей Травников поручил главам муниципалитетов организовать поддержку работы по диспансеризации и профосмотрам населения

На оперативном совещании, прошедшем в правительстве Новосибирской области под председательством губернатора региона, рассматривали вопросы организации профилактических медосмотров и диспансеризации населения.

Общий план профилактических осмотров на 2021 год в Новосибирской области предусматривал охват более 695 тысяч человек. Однако, как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, .в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией были введены ограничения по проведению диспансеризации и профилактических осмотров с июня по сентябрь 2021 года. Как результат - на 1 декабря 2021 года осмотр прошли около 56% от плановых цифр.

В регионе проведение углубленной диспансеризации начато с 1 сентября 2021 года после снятия ограничений. Первый этап прошли уже 11 тысяч человек. Выявлено впервые более 3 тысяч заболеваний. Из числа выявленных заболеваний на первом месте – постковидный синдром, 2 861 случай. Из числа лиц, прошедших углубленную диспансеризацию, 268 человек направлено на медицинскую реабилитацию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить разъяснительную работу по проведению диспансеризации в регионе.

"Обращаюсь к главам районов и городских округов – необходимо оказывать содействие в проведении широкой информационной, разъяснительной работы как среди населения, так и среди руководителей, работодателей, для того, чтобы поддержать диспансеризацию и профосмотры», – подчеркнул Андрей Травников.

Для обеспечения доступности профилактической медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов на территории Новосибирской области работают 15 передвижных медицинских комплексов, 13 из них приобретены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году. За 11 месяцев 2021 года осуществлено более 1600 выездов, осмотрено более 56 тыс. пациентов, более полутора тысяч пациентов взяты под диспансерное наблюдение. Кроме того, по инициативе министерства здравоохранения Новосибирской области, за тот же период, проведено 67 выездных мероприятий для жителей Новосибирской области и города Новосибирска. В выездных мероприятиях участвовали специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области, врачи специалисты медицинских организаций областного и федерального подчинения, волонтеры медики. Состав мобильных медицинских бригад формировался в зависимости от потребности населения муниципального района, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.