20 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
В Нижнем Тагиле задержан мужчина, ранивший пассажира трамвая (2021) | Фото: пресс-группа МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

В Нижнем Тагиле рецидивист порезал пассажира трамвая, сделавшего ему замечание

В Нижнем Тагиле задержан мужчина, который порезал ножом пассажира трамвая. Он оказался рецидивистом со стажем.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, все случилось на прошлой неделе: 31-летний тагильчанин вместе с супругой и 4-летней дочкой ехали в трамвае 10-го маршрута. На одной из остановок вошли двое подвыпивших мужчин, при себе у них были бутылки с алкоголем. Вместе с ними в салон забежала собака без намордника и не пристегнутая на поводок, которая стала бегать по вагону. Кондуктор попросила мужчин держать пса, так как в вагоне находились дети, но пьяницы никак не отреагировали.

Тогда в ситуацию вмешался тагильчанин, ехавший с семьей: он сделал замечание данным пассажирам. В ответ один из них выхватил нож и нанес ему ранение. После этого "собачники" ретировались.

Очень скоро об инциденте стало известно полицейским. Сыщики уголовного розыска просмотрели видеозаписи из салона вагона, а также проверили камеры в районе преступления. Под подозрение попал 34-летний мужчина по кличке "Шмак", ранее неоднократно судимый за грабеж, разбои и причинение вреда здоровью. В апреле этого года он освободился из мест заключения.

В Нижнем Тагиле задержан мужчина, ранивший пассажира трамвая(2021)|Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнтагильское"

Оперативники задержали "Шмака" в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тот не стал отрицать факт конфликта, а на вопрос о ноже, которым нанес удар, признался, что выбросил его по дороге и носит с собой якобы "для защиты от малолеток".

В Нижнем Тагиле задержан мужчина, ранивший пассажира трамвая(2021)|Фото: пресс-группа МУ МВД России "Нижнтагильское"

Теперь против рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Уралец отправлен под арест, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается героя, который, рискуя собой, сумел дать отпор наглым хулиганам, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

Теги: трамвай, нож, Нижний Тагил



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