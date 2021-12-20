Из девяти российских городов запустят дополнительные рейсы в Крым на новогодние каникулы

В новогодние каникулы дополнительные рейсы в Крым будут запущены из деаяти российских городов: Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца.

"Всего полеты в аэропорт Симферополь на новогодние праздники будут выполнять 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Больше всего рейсов в Крым запланировано из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону", - сообщили в пресс-службы симферопольского аэропорта.