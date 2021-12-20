20 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бывшего сотрудника колонии осудили за взятки и покушение на сбыт наркотиков

В Челябинске бывший сотрудник колонии приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей за получение взяток, превышение должностных полномочий и покушение на сбыт наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 2021 года осужденный получил около 85 тыс. рублей от осужденного за пронос на территорию исправительного учреждения мобильных телефонов и сим-карт. Также он пытался пронести в колонию марихуану для осужденного, но его действия пресекли сотрудники учреждения.

По решению суда осужденному запрещено на 4 года занимать должности в органах государственной власти. Также подсудимый лишен специального звания – "прапорщик внутренней службы".

Теги: суд, приговор, колония,



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