QR-код по наличию антител планирует оформить 31% россиян

За сертификатом переболевшего коронавирусом будет обращаться 31% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob

Не нужен подобный документ 45% респондентов. Еще 24% затруднились с решением.

Среди женщин примерно поровну тех, кто планирует и не планирует оформлять QR-код (34 и 33% соответственно). Среди мужчин большинство не будет обращаться за получением подобного документа (57%).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что невакцинированные россияне без ПЦР-теста, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на полгода. Если у россиянина кроме антител был положительный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный после 1 января 2021 года), то сертификат будет выдаваться на год.

Правительство по поручению президента России завершает разработку сервиса, в котором будут фиксироваться обращения бессимптомно переболевших ковидом граждан (или тех, кто не обращался к врачу).