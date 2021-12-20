20 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

В Югре мужчина после ссоры с сожительницей выстрелил из ружья в своего полуторагодовалого сына

В Кондинском районе 35-летний мужчина, поссорившись с сожительницей, выстрелил из охотничьего ружья в своего полуторагодовалого сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел 18 декабря, ночью. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей 27-летней сожительницей, угрожал, что застрелит ее из ружья и по неосторожности выстрелил в сторону их совместного ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы нижних конечностей и госпитализирован.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Теги: мужчина, ребенок, ружье



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