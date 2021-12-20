В Челябинске задержали местного жителя, "заминировавшего" ТРК

В Челябинске задержали мужчину, сообщившего в полицию о якобы представляющем опасность предмете в одном из торгово-развлекательных комплексов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Здание обследовали, опасных предметов не нашли. Полицейские установили личность мужчина. Ранее несудимый местный житель сделал это из хулиганских побуждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он задержан, ему избирается мера пресечения.