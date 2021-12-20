20 Декабря 2021
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Экономика В России
госзакупки (2013) | Фото:

"Откаты" при госзакупках превышают треть доходной части федерального бюджета - исследование

Система госзакупок представляет из себя крупнейшую в стране "площадку" для коррупции. Так, более двух третей поставщиков при прохождении конкурсных процедур сталкивались с этим явлением. В среднем размер "отката" в коррупционных схемах составляет до одной пятой части всего госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн руб. Это 6,2% ВВП страны за прошлый год или 35,3% доходной части федерального бюджета. Таковы данные исследования, проведенного Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, на которые ссылается РБК.

Объемы коррупционных выплат в закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, констатируют в Институте госуправления ВШЭ.

Авторы исследования опросили более 1,2 тыс. представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны и ручаются за их осведомленность о процедуре госзакупок. В выборке 53% респондентов — из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 6% — из среднего и около 7% — из крупного. Для достоверности результатов ученые задавали не только прямые, но и косвенные вопросы (например: "Как вы думаете, от чего зависит, платят ли компании неформально при госзакупках?"), что позволило, по их мнению, восстановить приближенную к реальности картину.

Исследователи признают, что многие избегали искренних ответов на прямые вопросы о коррупции, опасаясь уголовного преследования или общественного осуждения. 83% опрошенных сообщили, что осуждают коррупцию. Бороться за заказ неправомерными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ, следует из доклада.

Теги: коррупция, госзакупки, откат



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