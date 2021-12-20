20 Декабря 2021
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Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

Более 1 млн российских семей могут лишиться квартир в самостроях

Более 1 млн семей в России могут потерять свое жилье в домах-самостроях по всей стране.

По данным Всероссийского центра национальной строительной политики, в числе самых проблемных регионов значится Краснодарский край, Крым и Дагестан. Организация создала реестр такого жилья, в который попало более 40 тыс. подобных объектов, подлежащих сносу.

Как сообщили в Генпрокуратуре, до конца 2021 года ситуацию рассмотрят в рамках работы по борьбе с преступлениями в экономической сфере. В настоящее время власти некоторых субъектов закрывают глаза на незаконное строительство, получая от застройщиков в среднем около 10% от стоимости возведенного дома. А если на каком-то этапе договоренность с девелопером нарушается, здание становится незаконным.

Так произошло с 440-квартирным домом в Геленджике — здесь люди оказались на улице, несмотря на оформленную в новом жилище прописку, пишут "Известия".

Теги: квартиры, жилье, самострой



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