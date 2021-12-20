20 Декабря 2021
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автомобиль горит, пожар, машина, пироман, пожарный (2018) | Фото: kprf.ru

В Челябинске у лидера инициативной группы медиков сожгли автомобиль

В Челябинске представитель инициативной группы водителей скорой медицинской помощи Евгений Палин лишился своего автомобиля.

Неизвестные его сожгли. "У Евгения Палина, водителя скорой помощи, лидера инициативной группы, сегодня подожгли личный автомобиль", говорится в сообщении группа Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" на странице в "ВКонтакте".

Соседи говорят, что за несколько минут до возгорания во дворе заметили незнакомую машину, которая несколько раз проехала по двору и скрылась. На место прибыли сотрудники МЧС. Ожидается прибытие следственной группы.

Ранее водители скорой помощи ГАУ "Челябмедтранс" совместно с общероссийским профсоюзом работников здравоохранения "Действие" и фондом развития гражданских институтов "Горожане" передали губернатору Челябинской области требования, касающиеся улучшений условий труда.

Под документом подписались 124 водителя. Обращение передавал представитель инициативной группы водителей скорой помощи Евгений Палин. В обращении говорится о необходимости укомплектовать бригады "скорых" водителями и фельдшерами из расчёта — 1 бригада на 10 тыс. человек обслуживаемого населения. Сегодня Челябинску не хватает 40 бригад.

Также среди требований — установить зарплату водителей не ниже средней отраслевой заработной плате в УРФО (не менее 50 тыс. руб. Оклад – 43,5 тыс. руб.). В настоящее время оклад водителей в городе составляет 11 тыс. 868 руб.

Среди прочих требований — привести нормы времени управления транспортным средством и отдыха водителей "Челябмедтранс" в соответствие с требованиями ПДД, обеспечить условия для бесконтактной мойки служебных транспортных средств на каждой подстанции.

Как сообщалось ранее, водители скорой помощи в Челябинске намерены подать в суд иск о защите чести и деловой репутации к первому вице-губернатору региона Ирине Гехт.

Водители "скорых" добивались ковидных выплат. "Когда негодование дошло до СМИ, замгубернатора Ирина Гехт заявила, что людей просто используют в политических целях. Водители составили иск. Они требуют от чиновницы опровергнуть слова, порочащие их репутацию, и выплатить 200 тыс. руб. за моральный ущерб", — рассказали в профсоюзе медработников "Действие".

Теги: медики, Челябинск, скорая помощь



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Ранее 02.12.2021 14:04 Мск Водители "скорых" в Челябинске подадут в суд на вице-губернатора


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