20 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Перми работники порохового завода готовят иски в суд

Сотрудники Пермского Порохового завода, отстраненные от работы за отказ от вакцинации, записали видеообращение. Запись опубликовала общественница Людмила Елтышева, передает корреспондент Накануне.RU.

Как и рабочие "Машиностроителя" сотрудники готовят иски в суд.

"Происходящее напоминает мне 90-ые годы, когда людей массово сокращали из-за финансового кризиса в стране. Сейчас поводом для сокращения/отстранения стал ковид. Был бы повод, как говорится. И дело ведь даже не в вакцинации и куар-кодах, а в самой настоящей сегрегации. Уверена, что напряжение в обществе из-за расслоения по типу вакцинированный — невакцинированный будет только нарастать", - комментирует Елтышева.

При этом, общественница сообщила, что на заводе "Машиностроитель" убрали баррикады в виде турникетов, охраны и звуковой сирены на входе в столовую.

Теги: пороховой завод, иск, суд



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