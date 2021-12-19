Пресс-секретарь Путина назвал людей, отказывающихся от вакцины, "опасными дураками"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "опасными дураками" противников вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Так он ответил на вопрос, как одним словом можно назвать людей, которые сами отказываются от прививки и других агитируют против нее, в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Опасными дураками - это два слова. Одним словом это не выразишь", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Ответ на этот вопрос дали и другие политики. Например, глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что, по его мнению, подобная агитация "это неразумные действия". Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что так делают "люди, пораженные страхом".

Вопрос был задан и известным московским медикам. Главврач горбольницы №52 Москвы Марьяна Лысенко назвала действия противников вакцинации неразумными. Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко отказался давать какие-либо оценки и призвал людей "доверять проверенным источникам". Другие врачи высказались более резко: главврач горбольницы №67 Андрей Шкода назвал отказ от прививок "воинствующим невежеством". Замглавврача по анестезиологии и реанимации столичной больницы №52 Сергей Царенко назвал противников вакцинации "идиотами", а главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов - "информационными террористами".