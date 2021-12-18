Доход по вкладам до 85 тысяч рублей не будет облагаться налогом в 2022 году

Россияне с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет составлять более 85 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 января 2021 года доходы россиян по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Поправка в законодательство была внесена правительством по инициативе президента России Владимира Путина. Он озвучил ее в пакете с "антивирусными мерами", но заметил, что новелла начнет действовать с 2022 года.

Налогообложение включает в себя совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, которые выплачиваются физическому лицу за год. Из этой суммы вычитается необлагаемый процентный доход. Он рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года.

17 декабря Совет директоров Банка России на последнем в 2021 году заседании снова принял решение поднять ключевую ставку. Она увеличилась сразу на 1% - до 8,5%. В результате не облагаемый налогом доход со вкладов в следующем году составит 85 тысяч рублей. В текущем году он составляет 42,5 тысячи рублей.