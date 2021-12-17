18 Декабря 2021
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рождество, дед мороз, новый год (2021) | Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в Новый год

В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников. Соответствующие постановления внесены в указ главы республики, опубликованный на официальном сайте властей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий", - говорится в документе.

В школах и детских садах проведение утренников допустимо, но при условии, что на них не будут присутствовать родители.

Теги: Крым, новый год, мероприятия



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