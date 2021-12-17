17 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в следующем году начнется эксперимент по квотированию выбросов

В Челябинской области в 2022 году начнется эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Об этом стало известно по итогам заседание Координационного совета по вопросам экологии, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, область была инициатором этого проекта. Сейчас идет подготовительная работа.

В регионе стали реализовывать экологический стандарт. К нему присоединилось уже 16 предприятий.

"Мы предложили нашим промышленным предприятиям присоединиться к экологическому стандарту Челябинской области, и сегодня уже 16 крупнейших предприятий добровольно это сделали. Разрабатываются планы, формируются чек-листы и осуществляется работа, связанная с мониторингом тех планов и задач, которые предприятия должны выполнять – эта практическая работа реализуется", - рассказал Алексей Текслер.

По словам главы области, к 2024 году в Челябинске и Магнитогорске необходимо достигнуть показателей чистого города.

Теги: выбросы, экология, Алексей Текслер,



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