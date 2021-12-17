17 Декабря 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
(2021) | Фото: Газпром нефть

Тюменскому нефтегазовому кластеру представили арктические проекты "Газпромнефть-Заполярья" 

В Тюмени прошла стратегическая сессия "Арктические проекты: перспективы развития", организованная ассоциацией "Нефтегазовый кластер". "Газпромнефть-Заполярье" представило на встрече свои ключевые проекты в ЯНАО и рассказало об их основных вызовах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что "Газпром нефть" наращивает объемы арктических проектов, и это сигнал для всех игроков рынка – для сервисных компаний и производителей оборудования не только из Тюменской области.

"Задача кластера – транслировать отрасли те вызовы, которые стоят перед крупными вертикально интегрированными нефтегазовыми компаниями, консолидировать проекты, которые им можно предложить. Мы видим, что сильно изменилась ситуация с точки зрения открытости компаний. Еще пять лет назад было крайне сложно себе представить, что будут возможны такие открытые диалоги, где мы станем обсуждать стратегии компаний, а именно это делается в рамках кластера", – рассказал он.

На площадке сессии представители дочерних обществ "Газпром нефти", нефтесервисных компаний и производителей оборудования обсуждали условия партнерства для реализации перспективных арктических проектов. Так, ключевые проекты "Газпромнефть-Заполярья" на Ямале связаны с разработкой нефтяных оторочек Песцового, Ен-Яхинского и Уренгойского месторождений, сложных ачимовских залежей Ямбургского месторождения, а также неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Все промыслы предприятие разрабатывает на основе рисковых операторских договоров с "Газпромом". 

Как отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников, арктические проекты имеют стратегическое значение не только для предприятия, но и для нефтегазовой отрасли в целом. 

"Они сопряжены с большим объемом финансовых инвестиций, с геологическими неопределенностями и технологическими вызовами. Поэтому для нас важен диалог с производителями и поставщиками оборудования и услуг, развитие партнерств для достижения максимальной эффективности реализации проектов при соблюдении высоких стандартов безопасности и сохранении уникальной экосистемы Арктики", – прокомментировал он. 

В мероприятии принял участие онлайн вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, работа в экстремальных природно-климатических условиях, особенности транспортной инфраструктуры, глубина залегания ресурсов – серьезные вызовы для отечественной промышленности. Он отметил, что подобные стратегические сессии помогают решать задачи поиска передовых технологий и выпуска высокотехнологичного отечественного оборудования. 

Сейчас неразведанные запасы нефти в арктической зоне составляют порядка 13%, а природного газа – около 30% от общего объема неразведанных в мире. В Заполярье добывается более 80% природного газа России, что обеспечивает порядка 20% экспорта.

На выставке в рамках сессии участники кластера презентовали свои разработки и решения для добычи углеводородов и обустройства промыслов. 

Напомним, тюменский нефтегазовый кластер был создан в 2019 году совместно с компанией "Газпром нефть", за это время к нему присоединились предприятия из семи регионов России. В ноябре 2021 года кластер был зарегистрирован в Минпромторге РФ.

Теги: Газпром нефть, арктические проекты, тюменский нефтегазовый кластер



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