17 Декабря 2021
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Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Путин попросил предложить Европе "Спутник Лайт" для ревакцинации против омикрон-штамма

Владимир Путин попросил РФПИ предложить другим странам, в том числе европейским, "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины, защищающей и от омикрон-штамма коронавируса, быстро распространяющегося по миру.

На съезде РСПП глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно ответил на вопрос президента России о том, можно ли использовать "Спутник Лайт" в качестве бустера к другим вакцинам. "Спутник" показал вирусную нейтрализацию омикрон-штамма лучше, чем вакцины от Moderna и Pfizer. Это означает, что бустирование "Спутником" очень эффективно против "омикрона". Он может усиливать и продолжать иммунный ответ других вакцин", - сообщил Дмитриев.  

"Системы здравоохранения в западных странах работают хорошо, тем не менее, им сложно остановить омикрон-штамм - он быстрее распространяется. Поэтому требования к вакцинации повышаются. У нас есть наработки, объемы, мы можем предложить их для бустерной вакцинации, я вот только сегодня говорил об этом с вице-премьером Голиковой. Также нужно предлагать вакцину и в те страны, которые не могут себе позволить приобретение – на безвозмездной основе", - напутствовал президент.

Теги: спутник лайт, омикрон-штамм, рфпи, бустер



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