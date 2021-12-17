В Челябинске депутата ЗСО от КПРФ отпустили из-под домашнего ареста

Центральный районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении депутата Законодательного собрания области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки группой лиц в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь. Прокурор возражал против ходатайства органа следствия.

На Аракеляна возложена обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя не позднее суток с момента уведомления посредством телефонной связи, в случае отсутствия уважительных причин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, уголовное дело возбуждено в отношении пяти соучастников. В зависимости от роли каждого их подозревают в получении взятки и даче взятки группой лиц в крупном размере. По версии следствия, в 2019 г. подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам организации, которая контролировала проведение дорожных работ. За это, как считает следствие, они не принимали меры по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Напомним, Арман Аракелян был задержан 4 марта. В компании "Дорстройгрупп", которая принадлежит депутату, прошли обыски. По решению суда он был заключен под стражу. 29 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.