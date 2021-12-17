Самолёт "Ямала", летевший из Москвы в Ноябрьск, по технической причине сел в Тюмени

В 15.46 17 декабря борт "Ямала", летевший из Москвы ("Домодедово") в Ноябрьск, по технической причине произвело посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Причина неисправности устанавливается. На борту воздушного судна находилось 44 пассажира, в том числе двое детей. Пострадавших нет.

Из-за того, что самолёт не прилетел в Ноябрьск, задерживается регулярный рейс в столичный "Домодедово".