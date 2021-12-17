Депутата из Урая не пустили в "жилищно-коммунальный" общественный совет мэрии

Депутата думы Урая Леонарда Насибуллина не включили в состав общественного совета по ЖКХ, созданного при администрации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Политик обратился к главе города Тимуру Закирзянову с просьбой включить его в совет, однако получил отказ. В ответе говорится, что депутат – муниципальный служащий, что не даёт ему права входить в общественный совет.

"Я как депутат должности муниципальной службы не исполняю и денежное вознаграждение не получаю, так как работаю на освобождённой основе", - говорится в заявлении Насибуллина прокурору Урая Антону Якименко, которого депутат просит проверить законность отказа.