17 Декабря 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.pashuk.ru

Депутата из Урая не пустили в "жилищно-коммунальный" общественный совет мэрии

Депутата думы Урая Леонарда Насибуллина не включили в состав общественного совета по ЖКХ, созданного при администрации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Политик обратился к главе города Тимуру Закирзянову с просьбой включить его в совет, однако получил отказ. В ответе говорится, что депутат – муниципальный служащий, что не даёт ему права входить в общественный совет.

"Я как депутат должности муниципальной службы не исполняю и денежное вознаграждение не получаю, так как работаю на освобождённой основе", - говорится в заявлении Насибуллина прокурору Урая Антону Якименко, которого депутат просит проверить законность отказа.

Теги: Леонард Насибуллин, совет, ЖКХ



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